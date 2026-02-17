Mit einer Pflanzaktion auf dem neuen Besucherparkplatz des Landratsamts in Böblingen werden regionale Obstsorten in den Blick gerückt.
Ab sofort zählt das Landratsamt selbst zum Streuobstgürtel, auch wenn noch als zartes Pflänzchen. Der stellvertretende Landrat Martin Wuttke setzte jetzt gemeinsam mit Manfred Nuber und Helmut Ohngemach von der Fachberatungsstelle für Obst- und Gartenbau ganz besondere Streuobstbäume, nämlich die noch recht neuen, regionalen Sorten Gäugold und Herrenberger Zwetschge, für die der Arbeitskreis Erwerbsobstbau im Landkreis Böblingen die Exklusivrechte gekauft hat.