 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Region
  4. Landkreis Göppingen

  6. Film-Geiger schreibt ein Buch über Obst-Geiger

Streuobst in Göppingen Film-Geiger schreibt ein Buch über Obst-Geiger

Das erste Buch des Filmers Andreas Geiger aus Grünbach handelt vom Schlater Streuobst und seinem Namensvetter Jörg Geiger. Es macht nachdenklich und gibt gleichzeitig Hoffnung.

Wie ich auf den Geschmack gekommen bin“ – die Überschrift des ersten Kapitels klärt auf, was sich an einem klammen Mittag im frühen Frühjahr auf den Wiesen entlang der Schwäbischen Alb zugetragen hat. Im Grunde nicht viel. Zufällig trafen sich zwei Männer, die sich flüchtig kannten, beide mit Nachnamen Geiger, die nicht verwandt, aber gleich alt sind: Andreas, Filmregisseur aus Grünbach bei Donzdorf auf dem Mountainbike und Jörg, Obstpionier aus Schlat, auf der Leiter.

 

„Etwas erfroren und durchgeschüttelt kommen wir in seiner Manufaktur an“, heißt es einige Seiten später, als beide bei einem rotfruchtigen Prisecco miteinander sprechen: Monate später ist daraus Andreas Geigers erstes Buch „Streuobst: Vom Geschmack einer Landschaft“ entstanden. Dabei war es gar nicht seine Idee.

Kamera gegen Tastatur getauscht

Nachdem er über Jörg Geiger schon ein paar Filme gedreht habe, fand es eine Journalistenfreundin vom Verlag 8grad spannend, darüber mal ein Buch zu schreiben. Aufgrund seines umfangreichen Wissens über die Aktivitäten zum Erhalt der Obstkultur seines Namensvetters ermutigte ihn Annette Maria Rieger, seine Kamera eine Zeit lang mit der Tastatur zu tauschen.

„Ich bin dafür nicht recherchemäßig umhergezogen“, verrät der 55-Jährige und bezeichnet seinen kurzweilig und wertig geschrieben Lesestoff als „Quintessenz einiger Allerweltsgeschichten, die man über die Jahre hinweg erlebt oder gehört hat“. Vorgegangen sei er beim Schreiben wie bei seinen Dokumentarfilmen. „Mit einzelnen Szenen, auch mit Blick auf meine bisherigen Interviews mit Jörg Geiger. Ich konnte ihm, wie im Buch beschrieben, ja nicht ein Jahr lang auf den Fersen sein, das wäre völlig überdimensioniert gewesen“, erklärt der Autor.

In dem Buch geht es um Vegetation und Arbeitsschritte im Obstanbau. Foto: Symbol dpa/Patrick Seeger

Vielmehr sortierte und dokumentierte er sein Sammelsurium an Szenen zur Vegetation sowie zu den Arbeitsschritten eines Obstbauers auf Kärtchen, „farblich passend zum Thema der verschiedenen Jahreszeiten – halt so, wie man einen Film schneidet“. Dafür gab er sich selbst ein Zeitfenster von drei Monaten, für ihn war es ein „Nice to have“, ein Nebenprojekt.

Was ihn immer noch interessiere, sei die Literaturrichtung „Nature Writing“, verrät der Naturfreund und bezeichnet den Trend aus England als „spannende Balance zwischen Popkultur und Heimatkunde“. Andreas Geigers Intention: „Für mich war es wichtig, mein Buch nicht im Sinne eines sachlichen Pflanzenführers oder gefühliger Naturpoesie à la Rilke zu schreiben, sondern als Ich-Erzähler unsere Landschaften und Naturzustände schriftlich und bildhaft festzuhalten und zu dokumentieren, so wie sie sind und eben auch, was gerade passiert.“

Was macht ein Obstbauer im Sommer?

Schaut man in sein Buch, sind es Geschichten, die neugierig machen. Von „Äpple Land“ über „Baum ab!“, „Männer, die auf Blüten starren“ und „Kräuter sammeln“ bis zur „Erntezeit“ oder „Landkarte des Geschmacks“, rund 33, teils bebilderte Themen, die sich auf 200 Seiten verteilen.

Unsere Empfehlung für Sie

Obstanbau in Herrenberg: Die Hitze führt zu mehr Zwillingszwetschgen

Obstanbau in Herrenberg Die Hitze führt zu mehr Zwillingszwetschgen

Herrenberg ist bundesweit eines der bedeutendsten Gebiete für den Zwetschgen-Anbau. Allerdings interessieren sich immer weniger Menschen für die blau-violette Steinfrucht.

Was macht ein Obstbauer zum Beispiel im Sommer? Er schaut den Äpfeln und Birnen beim Wachsen zu. Jörg Geiger geht von Baum zu Baum und schaut sich die kleinen Birnen an. „Hier, eine ganz frühe Birne, aber Sorte unbekannt“, murmelt er und geht dann weiter.

Andreas Geiger fragt sich, weshalb er nicht wenigstens ein Minimum an Begeisterung aufbringt. Nicht zuletzt klärt sich auch diese Reaktion beim Gang über eine Streuobstwiese, wie so viele weitere Aspekte, in diesem Buch auf.

Weitere Themen

IT-Panne im Kultusministerium: Wie viele zusätzliche Lehrkräfte kommen jetzt in den Kreis Göppingen?

IT-Panne im Kultusministerium Wie viele zusätzliche Lehrkräfte kommen jetzt in den Kreis Göppingen?

Ein Fehler in der Software führte im Südwesten zu 1440 fälschlich unbesetzten Stellen. Nun soll nachbesetzt werden – auch im Landkreis Göppingen.
Von Michl-Felix Bierl
Grausiger Fund in Göppingen: Schulkinder entdecken Leiche im Wald – Notfallseelsorger im Einsatz

Grausiger Fund in Göppingen Schulkinder entdecken Leiche im Wald – Notfallseelsorger im Einsatz

Ein Ferienausflug endet für mehrere Kinder mit einem Schock: Bei einer Freizeit im Wald stoßen sie auf einen Toten.
Alte Klinik am Eichert in Göppingen: „Lost Place“ – verlassen, warm und gruselig

Alte Klinik am Eichert in Göppingen „Lost Place“ – verlassen, warm und gruselig

Absperrungen, Schilder, Security: Wer in die alte Klinik am Eichert in Göppingen möchte, muss sich ausweisen und lernt ein verwaistes Krankenhaus kennen.
Von Susann Schönfelder
Naturschutzgebiete: Alte Eichen, stille Wasser – das sind die Biotope im Kreis Göppingen

Naturschutzgebiete Alte Eichen, stille Wasser – das sind die Biotope im Kreis Göppingen

Mehr als ein Viertel der Fläche des Landkreises Göppingen besteht aus Schutzgebieten. Eine Besonderheit ist das „Teufelsloch“ bei Bad Boll. Was es damit auf sich hat.
Von Dirk Hülser
Kirche will sich trennen: Was wird aus diesem Kleinod am Fuße des Hohenstaufen?

Kirche will sich trennen Was wird aus diesem Kleinod am Fuße des Hohenstaufen?

Die mehr als 500 Jahre alte Barbarossakirche ist wohl das bedeutendste Zeugnis mit staufischer Geschichte. Was aus ihr wird, ist derzeit völlig offen.
Von Arndt Woletz
Sammlung von Theodor Engel: „Schatzkiste der Erdgeschichte“ – wie Göppingen zu seltenen Fossilien kam

Sammlung von Theodor Engel „Schatzkiste der Erdgeschichte“ – wie Göppingen zu seltenen Fossilien kam

Vor genau 100 Jahren hat die Stadt Göppingen die Fossiliensammlung von Theodor Engel gekauft. Ein Schatz, der derzeit jedoch nicht zu sehen ist. Das sind die Gründe.
Von Margit Haas
Kreis Göppingen: 10-Tonnen-Mähdrescher bricht durch Gebüsch und crasht Gartenparty

Kreis Göppingen 10-Tonnen-Mähdrescher bricht durch Gebüsch und crasht Gartenparty

In einem Garten feiern am Abend mehrere Menschen. Auf einmal blicken alle auf das Gebüsch – und können ihren Augen kaum trauen.
Unfall auf B 10 bei Göppingen: Stundenlange Verkehrsbehinderungen Richtung Stuttgart erwartet

Unfall auf B 10 bei Göppingen Stundenlange Verkehrsbehinderungen Richtung Stuttgart erwartet

Ein Pkw-Unfall auf der B 10 in Faurndau bei Göppingen führt laut Polzei zu Verkehrsbehinderungen am Abend. Eine Umleitung ist eingerichtet.
Von Sascha Maier
Achtjährige Musical-Darstellerin: Wie Leonie aus Wäschenbeuren zu Prinzessin Anna wird

Achtjährige Musical-Darstellerin Wie Leonie aus Wäschenbeuren zu Prinzessin Anna wird

Leonie Zipperle aus Wäschenbeuren spielt die junge Anna im Disney-Musical „Die Eiskönigin“. Hier erzählt sie, wie man als Achtjährige zur Musical-Darstellerin wird.
Von Susann Schönfelder
Ehemalige Klinik in Geislingen: Kein Käufer gefunden – was wird aus dem Helfenstein-Areal?

Ehemalige Klinik in Geislingen Kein Käufer gefunden – was wird aus dem Helfenstein-Areal?

Kritiker der Verkaufspläne haben Recht behalten: Noch immer ist kein Investor für das Helfenstein-Areal in Sicht. Wie es jetzt weitergehen soll.
Von Ruben Wolff
Weitere Artikel zu Obst Buch Regisseur Film
 