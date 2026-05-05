Streuobstwiesen-Museum Alte Kostbarkeiten auf den Wiesen entdecken
Von der verkannten Quitte bis zur Guten Luise von Avranches: Erdmannhausen hat jetzt ein Streuobstwiesen-Museum. Und sucht noch nach einem originellen Namen dafür.
Von der verkannten Quitte bis zur Guten Luise von Avranches: Erdmannhausen hat jetzt ein Streuobstwiesen-Museum. Und sucht noch nach einem originellen Namen dafür.
Der Schultes hatte den Anstoß gegeben: Marcus Kohler, Bürgermeister von Erdmannhausen, sah bei der Remstal-Gartenschau in Weinstadt ein Museum für Streuobst. Er fand die Idee interessant und teilte sie mit seinem Gemeinderatsausschuss für Landschaftspflege und Biodiversität. So landete die Idee dann beim Obst- und Gartenbauverein (OGV) Erdmannhausen, dessen Vorsitzende Sabine Roth nahm den Ball auf. Am Sonntag konnte Kohler sich freuen: „Der OGV hat diese Idee umgesetzt“. Denn Erdmannhausen hat jetzt selber ein Streuobstwiesen-Museum.