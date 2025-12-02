Nach gescheiterter Investorensuche muss Mayer & Cie. den Betrieb einstellen. 270 Beschäftigte sind betroffen – der Markt für Textilmaschinen steht weltweit unter Druck.
02.12.2025 - 11:14 Uhr
Der Strickmaschinenhersteller Mayer & Cie. in Albstadt (Zollernalbkreis) wird abgewickelt. 270 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz, wie das Unternehmen mitteilte. Die Suche nach einem potenziellen Investor im vorläufigen Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung sei erfolglos verlaufen. Eine Sanierung sei nicht möglich, weshalb der Geschäftsbetrieb geordnet stillgelegt werden müsse.