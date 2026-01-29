Strobl ehrt Firmen rund um Leonberg: So klappt Ehrenamt auch während der Arbeitszeit – Arbeitgeber ausgezeichnet

Jannik Braun ist seit elf Jahren beim Technischen Hilfswerk (THW) in Leonberg – ehrenamtlich und mit Begeisterung aktiv. Der 23-Jährige nimmt an Übungen teil, bei Bedarf auch an Einsätzen des Hilfswerks, beispielsweise bei einem schweren Lkw-Unfall auf dem Autobahnrastplatz Sindelfinger Wald. „Es gibt aber auch viele kleinere Einsätze, wenn wir etwa nach Einbrüchen zur Eigentumssicherung gerufen werden“, erzählt er. Der Straßenbaumeister ist aber primär Juniorchef im elterlichen Betrieb, der Braun Tief- und Straßenbau GmbH in Leonberg. Zwar trägt sein Vater Rüdiger Braun noch die Hauptverantwortung in dem Unternehmen mit sieben Beschäftigten, doch der Sohn wächst in vierter Generation immer mehr in Führungsaufgaben hinein.