Strohgäu/Leonberg Feinkost aus der Dose: „Es sollte schmecken wie bei Mama“
Mit Tortis Kitchen hat sich Torsten Nufer einen Traum verwirklicht. Der gelernte Koch kombiniert Qualitätsanspruch und schnelle Zubereitung in eine Dose.
Ein Gast und ein Einzelhändler. Was wäre gewesen, wenn Torsten Nufer diesen beiden Menschen nicht begegnet wäre? Müßig darüber nachzudenken, Torsten Nufer, Koch und Geschäftsmann, freut sich heute schlicht darüber, dass er diesen beiden Menschen begegnet ist. Beide hatten an den Koch und dessen Produktidee geglaubt: Schnelles Essen, das dem Anspruch an ein Restaurantessen genügen würde. Unter dem Produktnamen „Tortis Kitchen“, verkauft Nufer unter anderem Putengeschnetzeltes in fruchtiger Currysauce, Sauerbraten in Bratensoße, Rotes Thai Curry wahlweise mit Huhn oder Tofu, Schweinebäckchen, Rinderroulade, vegane Bolognese. Was sich wie die ein Auszug aus der Speisekarte eines Restaurants liest, kommt bei Nufer aus der Dose. Der Produktname leitet sich von seinem Spitznamen ab.