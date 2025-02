Markus Rösler tritt nicht mehr an

Der Landtagsabgeordnete der Grünen im Wahlkreis Vaihingen, Markus Rösler, hat am Donnerstag mitgeteilt, bei der Landtagswahl im Frühjahr 2026 nicht mehr antreten zu wollen. Das sind die Gründe.

Franziska Kleiner 27.02.2025 - 15:52 Uhr

Der Landtagsabgeordnete der Grünen im Wahlkreis Vaihingen, Markus Rösler, strebt kein neues Mandat im Landtag an. Der Abgeordnete hat am Donnerstag mitgeteilt, bei der Landtagswahl im Frühjahr 2026 nicht mehr antreten zu wollen. Rösler gehört dem Landtag seit 2011 an.