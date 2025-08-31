Strohländle in Leonberg Der Engelberg tanzt zum Abba-Sound
Zum Abschluss von vier Wochen Strohländle sorgen Dancing Dream für einen Party-Höhepunkt. Die beteiligten Gastronomen geben auch noch mal alles.
Oben von der Spitze des Engelbergs tönt Musik herunter an die Stuttgarter Straße. Dancing Dream, die ABBA-Tribute-Band, die am Abend auftreten soll, ist gerade beim Soundcheck. Es ist das Abschlusswochenende des Strohländles auf der Engelbergwiese nach vier Wochen mit Konzerten, Lesungen und vielen anderen Veranstaltungen.