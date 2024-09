Zum Finale des Sommerprogramms auf dem Leonberger Engelberg lässt es die Tribute-Band Help so richtig krachen.

Fotos: Simon Granville 01.09.2024 - 15:16 Uhr

Volles Haus zum Strohländle-Finale in Leonberg: Die Kombination Beatles und Traumwetter ziehen weit mehr als 1000 Menschen auf den Engelberg. „So voll habe ich es noch nie erlebt“, berichtet ein regelmäßiger Strohländle-Besucher. „Da gab es kaum ein Durchkommen.“ Und der Andrang will den ganzen Abend nicht abreißen. Selbst als das Konzert schon mehr als anderthalb Stunden läuft, kommen noch Fans auf den Leonberger Hausberg. Zur ausgelassenen Stimmung trägt natürlich auch die Beatles-Tribute-Band Help bei. Die Musiker, klassisch mit Pilzkopf-Frisuren, spielen sämtliche Hits der „Fab Four“ – eben von „Help!“, „She Loves You“ bis „A Hard Day’s Night“. Sogar eine Polonaise gibt es in dem Gewühl. Bei „Hey Jude“ ist dann kein Halten mehr: „Na, na, nanana, na...“