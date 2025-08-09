Strohländle in Leonberg „Redet ihr auch mal vernünftig miteinander?“
Der Streit rund um das Leonberger Partyprogramm Strohländle ist eskaliert. In der Außenwahrnehmung ergibt dies für keine Seite ein gutes Bild, meint Redakteur Marius Venturini.
Das Strohländle in Leonberg steht eigentlich für Sommer, die namensgebenden Massen an Stroh in jeglicher Form und natürlich für Konzerte, Lesungen, Partys und auch Charity. Oft wird damit geworben, dass es die perfekte Gelegenheit sei, sich mit jungen oder alten Freunden zu treffen und mit ihnen einen schönen Abend zu verbringen – bei freiem Eintritt.