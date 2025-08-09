Strohländle in Leonberg: „Redet ihr auch mal vernünftig miteinander?“

Das Strohländle in Leonberg steht eigentlich für Sommer, die namensgebenden Massen an Stroh in jeglicher Form und natürlich für Konzerte, Lesungen, Partys und auch Charity. Oft wird damit geworben, dass es die perfekte Gelegenheit sei, sich mit jungen oder alten Freunden zu treffen und mit ihnen einen schönen Abend zu verbringen – bei freiem Eintritt.

Die Fronten sind verhärtet, der Eklat ist längst schon da

Für was das Strohländle eigentlich nicht stehen sollte, ist ein handfester Eklat zwischen dem Veranstalter und der Stadt Leonberg. Der steht inzwischen nicht nur kurz bevor, er ist längst schon da, in voller Ausprägung. Die Fronten sind verhärtet, es geht um den Verkehr, zumindest im weitesten Sinn – und diesmal nicht ein etwaiges Park-Chaos in den Seitenstraßen rund um den Veranstaltungsort.

Knack- und Ausgangspunkt ist das Geschehen am ersten Strohländle-Samstag. In aller Kürze zusammengefasst: Veranstalter Johannes Leichtle sagt, er habe die Stadt in Sachen Pendelbusse und Frei-Parken in zwei Parkhäusern rechtzeitig kontaktiert, aber lange keine Rückmeldung erhalten. Der neue Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Mildenberger hingegen spricht Leichtle die Professionalität in der Strohländle-Organisation ab, wirft ihm schwere Versäumnisse vor. Unter anderem sei nicht auf Rückfragen reagiert worden.

Dieser Vorwurf wiederum hatte zur Folge, dass Leichtle über rechtliche Schritte nachdenkt (und dies auch über die diversen Strohländle-Kanäle nach außen trug) und die Zusammenarbeit mit den Stadtwerken aufgekündigt hat. Freunde, die sich beim Strohländle treffen, werden Frank Mildenberger und Johannes Leichtle also ziemlich sicher nicht mehr.

Ach ja: Busse gab’s am vergangenen Samstag keine, dafür Knöllchen in den Parkhäusern – die die Stadtwerke jedoch stornieren. Ob es an den kommenden Samstagen tatsächlich einen Shuttlebus geben wird? Ist fraglich, die einen sagen so, die andern so. Das ist somit auch für potenzielle Gäste unbefriedigend.

Fakt ist: Das Tischtuch ist zerschnitten. Für den Betrachter von außen scheint die Situation indes schwierig. Zwei, die durchaus wissen (sollten), wie Öffentlichkeitsarbeit funktionieren kann, prallen aufeinander, vereint in Unnachgiebigkeit. Wer am Ende Recht hat, ist für den „Durchschnitts-Strohländle-Besucher“ nicht ersichtlich.

Leonbergs größte ununterbrochene Veranstaltungsreihe

Der fragt sich vielmehr, platt gesagt: „Redet ihr vielleicht auch mal vernünftig miteinander?“ Das Bild, das sich der Öffentlichkeit aktuell bietet, ist in Gänze verheerend.

Denn fest steht: Das Strohländle kommt nicht über Nacht. Und es ist Leonbergs größte ununterbrochene Veranstaltungsreihe im Kalender, mit im vergangenen Jahr zwischen 30 000 und 40 000 Besucherinnen und Besuchern insgesamt. Und wenn sich die Stadtverwaltung, vertreten durch die Stadtwerke, eine Umstrukturierung der Bezuschussung wünscht, gedeiht auch dies vermutlich nicht erst vier Wochen vor Beginn.

Vielleicht ein Teil des großen Ganzen

Allerdings ist es nun zu spät, lediglich von mangelnder Kommunikation – die sich beide Seiten gegenseitig vorwerfen – zu sprechen. Die Schärfe im Tonfall allerdings, die hat Frank Mildenberger in die öffentliche Diskussion getragen. Zu erwarten, dass Johannes Leichtle darauf nicht entsprechend reagieren würde, wäre leichtsinnig gewesen.

Aber vielleicht gehört es ja auch zum großen Ganzen, zur zukünftigen Herangehensweise. Denn, wie Frank Mildenberger auf seinem LinkedIn-Profil den jüngsten Artikel in unserer Zeitung zum Zwist kommentierte: „Manchmal muss erst eine neue Ordnung geschaffen werden, bevor man neues bauen kann. Das gehört zur Realität eines Geschäftsführers dazu.“