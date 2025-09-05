 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Böblingen

  6. Was passiert mit den 40 Tonnen Stroh?

Strohländle ist vorbei Was passiert mit den 40 Tonnen Stroh?

Strohländle ist vorbei: Was passiert mit den 40 Tonnen Stroh?
1
Die Strohballen sind nicht nur Kulisse, sondern auch Sitzgelegenheit für Groß und Spielplatz für Klein. Foto:  

Die letzten Reste der vierwöchigen Veranstaltung werden beseitigt. Die hunderte Strohballen erwartet ein trauriges Ende.

Wenn so ein Strohballen des Leonberger Strohländles reden könnte, er würde fantastische Geschichten erzählen. Von toller Musik und interessanten Lesungen oder von jeder Menge Lachen bei Comedy-Veranstaltungen. Er würde aber auch davon berichten, wie es sich Menschen auf ihm bequem machen. Wie Essen auf ihm abgestellt wird, er hin und wieder auch als Tribüne dient, damit die Besucher einen besseren Blick auf die Bühne erhaschen könne. Oder wie Kinder auf ihm herumtoben und manchmal auch ordentlich auseinander pflücken.

 

Jahr für Jahr bauen Johannes Leichtle und sein Team eine Strohlandschaft auf der Wiese am Leonberger Engelberg auf – sonst würde es ja auch nicht Strohländle heißen. Die Veranstaltungsreihe ist nach vier Wochen am Sonntag zu Ende gegangen. „Viele kommen immer und sagen, wie schön das hier ist im Heu. Aber Heu ist gemähtes Gras. Stroh bleibt übrig nach dem Dreschen von Getreide“, erklärt der Strohländle-Chef augenzwinkernd.

Nicht für Tierhaltung geeignet

Etwa 40 Tonnen Stroh sind das, die Leichtle von einem hiesigen Landwirt bezieht. Was allerdings Jahr für Jahr schwieriger wird. „Ich habe da einen guten Kontakt zu einem Bauern, der mir mittlerweile sogar das Reststroh vom Vorjahr aufhebt“, berichtet er. Es sei jedoch immer ein Kraftakt, genug gutes Stroh zusammenzubekommen.

Das Stroh wieder loszuwerden, ist zwar im Vergleich einfacher, aber noch weniger befriedigend. Denn am Ende landet es schlicht auf dem Kompost. „Was macht man mit dem Stroh? Diese Frage stelle ich mir seit 13 Jahren“, sagt der Strohländle-Organisator. Und seit 13 Jahren laute die Antwort: Es landet auf dem Mist.

Zwischen 30 und 40 Tonnen Stroh werden jedes Jahr auf der Engelbergwiese aufgebaut. Foto: Simon Granville

„Solange suchen wir schon nach einer besseren Lösung, haben aber bislang nichts gefunden“, erklärt Leichtle. Denn sobald das Stroh auf der Engelbergwiese genutzt werde, sei es nicht mehr geeignet, um wieder in der Tierhaltung eingesetzt zu werden. Einerseits wegen Fremdstoffen. „Da geht schon mal der ein oder andere Bierdeckel verloren.“ Zum anderen etwa durch Fäulnis und Schimmel. „Das Stroh liegt hier ja direkt auf dem Boden. Wenn es dann regnet und nass wird, dann fängt es recht schnell an zu schimmeln“, sagt der Strohländle-Chef. Dazu kämen noch Essensreste und die ein oder andere Getränkedusche.

Johannes Leichtle hat dennoch die Hoffnung nicht aufgegeben und vielleicht eine Lösung für das kommende Jahr gefunden: Pflanzenkohle. Auch Biokohle genannt, wird diese durch pyrolytische Verkohlung von Pflanzenresten hergestellt. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: als Bodenverbesserer oder Trägerstoff für Düngemittel etwa. Zweck des Ganzen ist, das CO2, das die Pflanzen einst aus der Luft geholt und gebunden haben, im Boden zu binden und damit weiterhin der Atmosphäre zu entziehen.

„Wir stehen dazu in Kontakt mit German Biochar“, sagt Leichtle. Dabei handelt es sich um den Fachverband Pflanzenkohle, der seinen Sitz in Leonberg hat. Er soll helfen, die Strohballen an einen geeigneten Produzenten von Biokohle zu vermitteln.

Weitere Themen

Böblingen: Sechs Millionen Euro für marode Schulen

Böblingen Böblingen investiert rund 6 Millionen Euro in Schulen und Sportstätten

Böblingen nutzt die Ferien: Die Stadt baut, saniert und renoviert an insgesamt 13 Schulen. Das war teilweise überfällig.
Von Anke Kumbier
Strohländle ist vorbei: Was passiert mit den 40 Tonnen Stroh?

Strohländle ist vorbei Was passiert mit den 40 Tonnen Stroh?

Die letzten Reste der vierwöchigen Veranstaltung werden beseitigt. Die hunderte Strohballen erwartet ein trauriges Ende.
Von Ulrike Otto
Unfall auf A 8 bei Heimsheim: 100 000 Euro Schaden und langer Stau

Unfall auf A 8 bei Heimsheim 100 000 Euro Schaden und langer Stau

Ein Sattelschlepper weicht einem Lasterfahrer aus – und prallt gegen einen Lkw, der ausgerechnet auf einem Beschleunigungsstreifen parkt. Das hat Folgen.
Von Roland Böckeler
Diebstahlserie in Böblingen: Diebe klauen mehrere Kupferrohre

Diebstahlserie in Böblingen Diebe klauen mehrere Kupferrohre

Seit rund einer Woche treiben unbekannte Diebe in Böblingen ihr Unwesen und stehlen Kupferrohre an Straßen. Die Polizei sucht weitere Zeugen der Vorfälle.
Von Martin Dudenhöffer
Behinderungen in Leonberg-Höfingen: Pforzheimer Straße bleibt länger gesperrt

Behinderungen in Leonberg-Höfingen Pforzheimer Straße bleibt länger gesperrt

Wegen „Verzögerungen im Bauablauf“ wird die zentrale Durchgangsstraße im Leonberger Stadtteil erst am 19. September freigegeben
Von Thomas K. Slotwinski
SPD im Kreis Böblingen: Nach 15 Jahren hört Jasmina Hostert als Kreisvorsitzende auf

SPD im Kreis Böblingen Nach 15 Jahren hört Jasmina Hostert als Kreisvorsitzende auf

Die bisherige SPD-Kreisvorsitzende tritt bei der Wahl am 21. Oktober nicht wieder an. Ihr Nachfolger werden will Samet Mutlu. Was steckt hinter dem Rückzug?
Von unserer Redaktion
„Glemseck 101“-Chef erklärt: Beim großen Motorradtreffen packen 250 Menschen mit an

„Glemseck 101“-Chef erklärt Beim großen Motorradtreffen packen 250 Menschen mit an

Das „Glemseck 101“ bei Leonberg zählt zu den größten Motorradtreffen in Europa. Was es bedeutet, so eine Großveranstaltung auf die Beine zu stellen, erzählt der Chef Steffen Hofmann.
Von Sophia Herzog
Kult-Bassist in Böblingen: Helmut Hattler bei Sommer am See

Kult-Bassist in Böblingen Helmut Hattler bei Sommer am See

Der vielfach ausgezeichnete Jazzmusiker kommt für ein Konzert seiner Jubiläumstour in die Alte Tüv-Halle bei Sommer am See.
Von Jan-Philipp Schlecht
Ausstellung in Weil der Stadt: In der Wendelinskapelle atmen die Wolken

Ausstellung in Weil der Stadt In der Wendelinskapelle atmen die Wolken

Zwei Künstler verbinden Kunst, Natur und Technik: Wie große Lungen atmen ihre weißen Wolken – und erzeugen bei Besuchern eine Art kindliche Selbstvergessenheit.
Von Sophia Herzog
Strohländle auf dem Engelberg: Positive Bilanz trotz Eklat – eine Idee soll „neue Dynamik“ geben

Strohländle auf dem Engelberg Positive Bilanz trotz Eklat – eine Idee soll „neue Dynamik“ geben

Vier Wochen lang wurde jeden Tag etwas auf dem Engelberg geboten. Der Veranstalter Johannes Leichtle zieht eine positive Bilanz – trotz großen Zoffs.
Von Ulrike Otto
Weitere Artikel zu Strohballen Leonberg
 