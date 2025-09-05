Strohländle ist vorbei: Was passiert mit den 40 Tonnen Stroh?

Wenn so ein Strohballen des Leonberger Strohländles reden könnte, er würde fantastische Geschichten erzählen. Von toller Musik und interessanten Lesungen oder von jeder Menge Lachen bei Comedy-Veranstaltungen. Er würde aber auch davon berichten, wie es sich Menschen auf ihm bequem machen. Wie Essen auf ihm abgestellt wird, er hin und wieder auch als Tribüne dient, damit die Besucher einen besseren Blick auf die Bühne erhaschen könne. Oder wie Kinder auf ihm herumtoben und manchmal auch ordentlich auseinander pflücken.

Jahr für Jahr bauen Johannes Leichtle und sein Team eine Strohlandschaft auf der Wiese am Leonberger Engelberg auf – sonst würde es ja auch nicht Strohländle heißen. Die Veranstaltungsreihe ist nach vier Wochen am Sonntag zu Ende gegangen. „Viele kommen immer und sagen, wie schön das hier ist im Heu. Aber Heu ist gemähtes Gras. Stroh bleibt übrig nach dem Dreschen von Getreide“, erklärt der Strohländle-Chef augenzwinkernd.

Nicht für Tierhaltung geeignet

Etwa 40 Tonnen Stroh sind das, die Leichtle von einem hiesigen Landwirt bezieht. Was allerdings Jahr für Jahr schwieriger wird. „Ich habe da einen guten Kontakt zu einem Bauern, der mir mittlerweile sogar das Reststroh vom Vorjahr aufhebt“, berichtet er. Es sei jedoch immer ein Kraftakt, genug gutes Stroh zusammenzubekommen.

Das Stroh wieder loszuwerden, ist zwar im Vergleich einfacher, aber noch weniger befriedigend. Denn am Ende landet es schlicht auf dem Kompost. „Was macht man mit dem Stroh? Diese Frage stelle ich mir seit 13 Jahren“, sagt der Strohländle-Organisator. Und seit 13 Jahren laute die Antwort: Es landet auf dem Mist.

Zwischen 30 und 40 Tonnen Stroh werden jedes Jahr auf der Engelbergwiese aufgebaut. Foto: Simon Granville

„Solange suchen wir schon nach einer besseren Lösung, haben aber bislang nichts gefunden“, erklärt Leichtle. Denn sobald das Stroh auf der Engelbergwiese genutzt werde, sei es nicht mehr geeignet, um wieder in der Tierhaltung eingesetzt zu werden. Einerseits wegen Fremdstoffen. „Da geht schon mal der ein oder andere Bierdeckel verloren.“ Zum anderen etwa durch Fäulnis und Schimmel. „Das Stroh liegt hier ja direkt auf dem Boden. Wenn es dann regnet und nass wird, dann fängt es recht schnell an zu schimmeln“, sagt der Strohländle-Chef. Dazu kämen noch Essensreste und die ein oder andere Getränkedusche.

Johannes Leichtle hat dennoch die Hoffnung nicht aufgegeben und vielleicht eine Lösung für das kommende Jahr gefunden: Pflanzenkohle. Auch Biokohle genannt, wird diese durch pyrolytische Verkohlung von Pflanzenresten hergestellt. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: als Bodenverbesserer oder Trägerstoff für Düngemittel etwa. Zweck des Ganzen ist, das CO2, das die Pflanzen einst aus der Luft geholt und gebunden haben, im Boden zu binden und damit weiterhin der Atmosphäre zu entziehen.

„Wir stehen dazu in Kontakt mit German Biochar“, sagt Leichtle. Dabei handelt es sich um den Fachverband Pflanzenkohle, der seinen Sitz in Leonberg hat. Er soll helfen, die Strohballen an einen geeigneten Produzenten von Biokohle zu vermitteln.