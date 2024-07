Immer mehr Menschen installieren ein Balkonkraftwerk. Familie Hardt aus Stuttgart hatte sogar eine besonders knifflige Hürde: Sie sind Mieter in einem Mehrfamilienhaus.

Blick aus dem Fenster, dann Wisch übers Tablet. Die Sonne lässt sich an diesem Vormittag nicht blicken. „Aktuell sind es 67 Watt“, sagt Jonas Hardt. Der 33-jährige Stuttgarter meint die Leistung, die er gerade draußen am Balkongeländer produziert und die er per App am Bildschirm ablesen kann. 67 Watt, das deckt die Grundlast fast ab, ist aber nichts im Vergleich dazu, was an einem sonnigen Nachmittag ins Hausnetz der kleinen Familie eingespeist wird. In der Spitze bringen es die beiden Solarmodule auf 600 Wattpeak.