In der Nacht auf Montag sorgte ein Stromausfall für Dunkelheit in Teilen von Stuttgart-Bad Cannstatt. Auch das Klinikum war davon betroffen.

Gülay Alparslan 30.06.2025 - 18:43 Uhr

So viel vorab: Es lag nicht am Ed-Sheeran-Konzert – auch wenn der Popstar gerade in der Nähe der MHP-Arena seinen Fans einheizte. Am Sonntagabend sorgte ein Stromausfall in mehreren Haushalten in Bad Cannstatt für Dunkelheit. Gegen 22.15 Uhr gingen rund um die König-Karls-Brücke am Neckar die Lichter aus.