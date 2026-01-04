Nach dem Brand an einer Kabelbrücke bleibt der Südwesten Berlins teils ohne Strom. Der Regierende Bürgermeister spricht von einem politisch motivierten Anschlag.
04.01.2026 - 12:33 Uhr
Der große Stromausfall im Südwesten Berlins ist Folge eines politisch motivierten Anschlags. Wie der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte, waren die Täter „offenkundig Linksextremisten“. Am frühen Samstagmorgen hatte der Brand an einer Kabelbrücke über den Teltowkanal zum Kraftwerk Lichterfelde wichtige Leitungen beschädigt. „Es ist inakzeptabel, dass erneut offenkundig Linksextreme unser Stromnetz angreifen und damit Menschenleben gefährden“, sagte Wegner.