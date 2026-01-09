Die Sicherheitsbehörden stoßen bei den mutmaßlichen Linksterroristen vor allem auf ein Problem: Sie können ihnen keine konkreten Personen zuordnen.
09.01.2026 - 15:22 Uhr
Am vergangenen Samstag verübte die mutmaßliche Linksterrorgruppe „Vulkangruppen ‚Den Herrschenden den Saft abdrehen’“ einen Anschlag auf eine Kabelbrücke des Gaskraftwerks Berlin-Lichterfelde. Die Gruppe bekannte sich mit zwei Bekennerschreiben zu der Tat, in deren Folge etwa 45 000 Haushalte in vier Berliner Stadtteilen bis zu fünf Tagen ohne Strom waren. Generalbundesanwalt Jens Rommel übernahm die Ermittlungen wegen des Verdachts eines terroristischen Anschlags. Doch die „Vulkangruppen“ geben den Ermittlern bislang vor allem Rätsel auf.