In der Innenstadt von Ludwigsburg hat es am Donnerstagabend einen Stromausfall gegeben. Laut Stadtwerke war dieser durch einen Erdschluss ausgelöst worden.

Julia Amrhein 07.11.2025 - 08:55 Uhr

In der Innenstadt von Ludwigsburg gingen am Donnerstagabend gegen 18.20 Uhr plötzlich die Lichter aus. Laternen, Werbetafeln, Geschäfte – ohne sie hüllten sich die Straßen in Dunkelheit. Das war allerdings nur von kurzer Dauer: Bereits gegen 18.30 Uhr war der Strom wieder da. In der Zwischenzeit hatten sich die Passanten mit ihren Smartphones beholfen.