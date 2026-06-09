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  4. Die Behörden haben gelernt – wir als Bürger auch?

Stromausfall in Reutlingen Die Behörden haben gelernt – wir als Bürger auch?

Stromausfall in Reutlingen: Die Behörden haben gelernt – wir als Bürger auch?
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Ein Supermarkt in Wannweil im Landkreis Reutlingen ist von dem Stromausfall betroffen. Tausende gekühlte Lebensmittel müssen voraussichtlich entsorgt werden. Foto: Jason Tschepljakow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Jason Tschepljakow/dpa

Reutlingen zeigt: Angriffe auf kritische Infrastruktur lassen sich nicht verhindern – es geht nun darum, vorbereitet zu sein – auch als Bürger, kommentiert Redakteurin Annika Grah

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Es ist nicht so, als hätten Fachleute dieses Szenario nicht schon lange vorhergesehen. Der Landeskommandeur der Bundeswehr Michael Giss, ebenso wie der frühere Innenminister Thomas Strobl (CDU), sprach schon im vergangenen Jahr von einer hybriden Kriegsführung und warnte vor Angriffen auch auf kritische Infrastruktur. Der Landesbeauftragte des Technischen Hilfswerks, Dietmar Löffler, mahnte, die Menschen müssten sich den Gefährdungen bewusst sein. Und schon nach Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine schwelgte die Öffentlichkeit in Schreckensbildern vom großen Blackout.

 

Die Auswirkungen zeigen sich im Leben

Nun zeigt sich: Die Sorgen waren berechtigt. Der Stromausfall in Reutlingen führt nur allzu deutlich vor Augen, wie verletzbar unsere Gesellschaft an dieser Stelle ist. Kein Strom heißt kein warmes Wasser, kein Handyempfang, aber auch keine Kühlung für Lebensmittel und Medikamente. Geldautomaten funktionieren nicht und auch Teile des Nahverkehrs.

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Die gute Nachricht: An Reutlingen konnte man sehen, wie das Land tatsächlich auf diese Situation vorbereitet ist. Kritische Infrastruktur wie das Krankenhaus war schnell wieder versorgt. Das THW kümmerte sich um wichtige Einrichtungen wie Kläranlagen. Viele Haushalte waren nur kurzzeitig ohne Strom. Dort wo die Versorgung nicht schnell wieder aufgebaut werden konnte, wurden Notpunkte eingerichtet. Im Vergleich zum tagelangen Ausfall in Berlin im Winter wirkte die Lage eher entspannt – was an den aktuell milden Temperaturen gelegen haben dürfte. Aber auch daran, dass Behörden und Hilfsorganisationen solche Lagen in den vergangenen Jahren immer und immer wieder durchgespielt haben.

Muss sich das Land besser vorbereiten?

Und doch muss sich das Land fragen, ob es sich nicht noch besser auf solche Attacken vorbereiten muss. Das gilt für die Betreiber kritischer Infrastruktur, die dafür verantwortlich sind, dass ihre Anlagen gut geschützt sind, ebenso wie für die Landespolitik, die sich fragen lassen muss, ob sie nachjustieren kann: Das geht von der Ausweitung der Möglichkeiten für Videoüberwachung von kritischer Infrastruktur im öffentlichen Raum, über die bessere finanzielle Ausstattung der Kommunen etwa für Notfalltreffpunkte, bis hin zur Ausstattung der Hilfsorganisationen wie Feuerwehren und Technischem Hilfswerk.

Arbeiter reparieren den Schaden an dem Umspannwerk. Foto: Jason Tschepljakow/dpa

Nicht zuletzt muss sich aber jeder Einzelne fragen, wie gut er für den Ernstfall vorbereitet ist. Der eine oder andere hält die Tipps von Powerbanks, über Trinkwasser und Lebensmittelvorräte vielleicht für überzogen. In Reutlingen und Umgebung dürften solche Vorkehrungen sich in den vergangenen Tagen mehr als ausgezahlt haben.

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