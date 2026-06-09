Stromausfall in Reutlingen: Die Behörden haben gelernt – wir als Bürger auch?

Es ist nicht so, als hätten Fachleute dieses Szenario nicht schon lange vorhergesehen. Der Landeskommandeur der Bundeswehr Michael Giss, ebenso wie der frühere Innenminister Thomas Strobl (CDU), sprach schon im vergangenen Jahr von einer hybriden Kriegsführung und warnte vor Angriffen auch auf kritische Infrastruktur. Der Landesbeauftragte des Technischen Hilfswerks, Dietmar Löffler, mahnte, die Menschen müssten sich den Gefährdungen bewusst sein. Und schon nach Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine schwelgte die Öffentlichkeit in Schreckensbildern vom großen Blackout.