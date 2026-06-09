Nach dem Stromausfall in Reutlingen ist die Landesregierung zufrieden, wie Behörden und Hilfsorganisationen reagiert haben. Ministerpräsident Özdemir spricht aber auch eine Warnung aus.
09.06.2026 - 14:57 Uhr
Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) will nach dem Brand in einem Umspannwerk in Reutlingen die kritische Infrastruktur im Land verstärkt in den Blick nehmen. „Wir schauen uns an, was wir daraus lernen können“, sagte Özdemir am Dienstag vor Journalisten. „Erstens für die Frage der Sicherheit, zweitens für die Frage der Resilienz.“