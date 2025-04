In Leonberg und anderen Kommunen war es am Dienstagabend plötzlich eine Zeit lang dunkel. Der Netzbetreiber hat die Ursache für den Stromausfall bereits gefunden.

Marius Venturini 23.04.2025 - 13:51 Uhr

Plötzlich war der Strom weg. Am Dienstagabend saßen ab 21.02 Uhr die Menschen in Teilen von Leonberg, Weissach und Rutesheim im Dunkeln. Betroffen vom Stromausfall waren konkret die Leonberger Teilorte Höfingen und Gebersheim sowie das Haldengebiet. In Weissach blieb der Strom im Teilort Flacht weg, in Rutesheim in der Kernstadt sowie im Teilort Perouse und im Bereich Heuweg.