Waiblingen Eltern starten Petition zu Kitastreik – „Eltern müssen trotzdem die Gebühren bezahlen“

Die aktuellen Streiks in Kitas bringen Mütter und Väter an ihre Grenzen. Waiblinger Eltern haben nun eine Petition gestartet und appellieren an die Verhandlungspartner, sich zu einigen. Was sagt der Oberbürgermeister dazu?