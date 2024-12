13.12.2024 - 13:42 Uhr , aktualisiert am 13.12.2024 - 14:29 Uhr

Strom in großen Teilen der Stadt ausgefallen

Schwarze Bildschirme, kein Licht: In der Tübinger Innenstadt ist der Strom ausgefallen. Und nicht nur dort.

In weiten Teilen Tübingens ist der Strom ausgefallen. Seit etwa 11.50 Uhr gebe es in der Altstadt, in den meisten Vororten sowie im benachbarten Ammerbuch (Landkreis Tübingen) keinen Strom mehr, sagte ein Sprecher der Stadtwerke Tübingen.