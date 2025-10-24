Demnächst gehen die Solaranlagen auf der Wilhelm-Maybach-Schule in Stuttgart in Betrieb. Aus Sicht der Stadt ist diese Photovoltaik eine besondere – weil sie einen Erfolg markiert.
24.10.2025 - 10:00 Uhr
In diesen Tagen schließt die Stadt Stuttgart beim Thema Photovoltaik ein kleines Kapitel ab. Derzeit werden auf den Dächern der Wilhelm-Maybach-Schule in Bad Cannstatt Solarmodule installiert; die Arbeiten sollen im Laufe des Novembers fertig sein. Dann sind alle Schuldächer in der Landeshauptstadt, auf denen PV-Anlagen zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll und möglich sind, mit Solarzellen bestückt.