Für 51,155 Millionen Euro ist mit dem legendären Stromlinienwagen am Samstag erneut eine Mercedes-Ikone für eine enorme Summe verkauft worden. Für die einen sind diese Auktionen sinnvolle Firmenstrategie, für andere die Abkehr von der eigenen Geschichte.

Peter Stolterfoht 01.02.2025 - 15:21 Uhr

Für einen neuen Rekord hat es nicht gereicht. Der am Samstag für 51,155 Millionen Euro von einem anonym auftretenden Bieter ersteigerte Mercedes-Stromlinienwagen schiebt sich aber auf Platz zwei in der Rangliste der wertvollsten Autos – und damit vor zwei Ferrari-Klassiker. Weiter unangefochten an der Spitze steht ein weiterer Mercedes – das legendäre Uhlenhaut-Coupé , das 2022 einen Verkaufspreis von 135 Millionen Euro erzielte.