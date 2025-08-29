Ab September lässt Stuttgart Netze im Stadtteil Uhlbach neue Stromleitungen verlegen. Drei Monate lang müssen Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen.
29.08.2025 - 15:00 Uhr
Klimaneutralität bis 2035, so lautet das große Ziel der Stadt Stuttgart. Doch dazu benötigt die Landeshauptstadt in vielen Bereiche die entsprechende Infrastruktur. Dazu zählt fraglos auch das Stromnetz, wofür Stuttgart Netze zuständig ist. Eine aufwendige und teurer Aufgabe für die städtische Tochter, die insgesamt gut 5600 Kilometer Stromleitungen und 26 Umspannwerke betreut.