Die Strudelbachhexen übernahmen am Wochenende die Festhalle und machten Weissach zur närrischen Hochburg. Bei Spiel, Musik und Guggenmusik wurde ausgelassen Fasnet gefeiert.

Nathalie Mainka 18.01.2026 - 16:22 Uhr

Ganz und gar verhext ging’s am Samstag in Weissach zu: In der Festhalle übernahmen die Strudelbachhexen das närrische Kommando – benannt nach dem Bach, der hier nicht nur Wasser, sondern offenbar auch jede Menge Fasnetslust führt. Wie es gute Tradition ist, lud der Fasnetsverein der kleinen Gemeinde im nördlichen Landkreis Böblingen im Januar wieder zum ausgelassenen Partywochenende in die Strudelbachhalle.