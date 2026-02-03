 
Studentin aus Filderstadt Diese Studentin liest alten Menschen Märchen vor

1
Direkt nach dem Abi ist Anika Föhl aus Bonlanden bei „Besuch mit Buch“ eingestiegen. Foto: Caroline Holowiecki

Anika Föhl aus Bonlanden liest einmal in der Woche alten Menschen vor. Rein ehrenamtlich. Für das Engagement wurde sie nun ausgezeichnet.

﻿Das Bücherregal ist prall gefüllt. Kunterbunte Buchrücken machen Lust auf romantische Geschichten, auf Spannung oder Fantasy. Lesen ist die große Leidenschaft von Anika Föhl aus Bonlanden. Ob in der Bahn auf dem Weg zur Uni oder abends daheim, die 21-jährige taucht am liebsten in die Welt der Literatur ab. „Ich bin eine eher introvertierte Person, da passt das Hobby Lesen“, sagt sie. Ein Buch hat einen besonderen Platz im Zimmer von Anika Föhl: eine Kopie von Grimms Märchen, die bereits seit Generationen im Besitz der Familie ist. Der rote Einband ist abgegriffen und hat Risse, dennoch liegt es immer parat. Für den nächsten „Besuch mit Buch“.

 

So nennt sich eine Initiative der Filderstädter Stadtbibliothek, des evangelischen Familienzentrums Bernhausen und der Seniorenarbeit im evangelischen Kirchenbezirk. Das Vorleseprojekt wurde 2024 ins Leben gerufen. Seither ist auch Anika Föhl dabei. Das Prinzip: Ehrenamtliche lesen alten Menschen vor, aus der Zeitung, aus einer Biografie oder wie in Anika Föhls Fall eben aus einem Märchenbuch. Die Idee dahinter sei, etwas gegen Einsamkeit im Alter zu tun, erklärt sie, und Märchen eigneten sich gut, weil sie kurz und abgeschlossen seien und Erinnerungen weckten. So geht es auch Anika Föhl selbst. Sie denkt gern daran zurück, wie Eltern und Großeltern ihr früher vorgelesen haben. „Es ist einfach schön, die Märchen zu lesen und sich daran zu erinnern“, sagt sie.

Märchenzauber im Pflegeheim: Anika Föhl liest vor

Einmal wöchentlich geht es für Anika Föhl ins Wohn- und Pflegezentrum St. Vinzenz. Dort besucht sie zwei bettlägrige Seniorinnen, um sich zu ihnen zu setzen und jeweils eine halbe Stunde vorzulesen. Mal gibt’s den Froschkönig, mal Schneewittchen, „Märchen kommen gut an“, sagt sie. 2023 hat Anika Föhl ihr Abitur am Elisabeth-Selbert-Gymnasium gemacht – und sogleich den Entschluss gefasst, sich ehrenamtlich engagieren zu wollen. „Besuch mit Buch“ sei für sie ideal, denn sowohl in der Stadtbibliothek als auch in St. Vinzenz habe sie schon Praktika absolviert.

Die Bürgerstiftung Filderstadt hat Anika Föhl für ihren Einsatz jüngst zur Stillen Heldin gekürt. Zum mittlerweile siebten Mal sind die drei Filderstädter des Jahres ausgezeichnet worden, und die junge Bonländerin ist eine von ihnen. Durch das Vorlesen schenke sie Aufmerksamkeit, Abwechslung und Nähe. „Gerade bei Menschen, deren Erinnerungen brüchig geworden sind und die sich nicht mehr selbstverständlich mitteilen können, ist das von unschätzbarem Wert“, heißt es in der Begründung.

Das Engagement zeige, dass Verantwortung nicht an ein Alter gebunden sei, „sondern an Haltung, Mitgefühl und die Bereitschaft, Zeit zu schenken“. Sich jedes Wochenende einzubringen, das empfindet Anika Föhl indes nicht als Aufwand, wie sie sagt. „Ich sehe das nicht als etwas, das mir Zeit wegnimmt.“ Vielmehr sei die Tätigkeit ein guter Ausgleich zum BWL-Studium, Fachrichtung International Business. Sie findet: „Es ist einfach schön.“

Von Alexander Maier
Anika Föhl aus Bonlanden liest einmal in der Woche alten Menschen vor. Rein ehrenamtlich. Für das Engagement wurde sie nun ausgezeichnet.
Von Caroline Holowiecki
