Was bedeutet der Schlossplatz für junge Leute? Warum kommt es immer wieder zu Gewalt in der Innenstadt? Und hat die Politik die richtigen Lehren aus der Krawallnacht gezogen? Das haben Axel Pohl und Christian Reutlinger im Auftrag der Stadt erforscht.

Lisa Welzhofer 19.07.2024 - 13:22 Uhr

Vier Jahre nach der Krawallnacht fühlen sich viele junge Menschen in der Stuttgarter Innenstadt nach wie vor unsicher. Warum ist das so? Welche Bedeutung haben Orte wie der Schlossplatz für Jugendliche? Und hat die Stadt die richtigen Lehren aus der Krawallnacht gezogen? Das haben die Forscher Axel Pohl und Christian Reutlinger von der Ostschweizer Fachhochschule in St. Gallen im Auftrag der Stadt Stuttgart in einer groß angelegten Studie untersucht, die nun vorliegt.