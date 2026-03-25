Aktienrückkäufe sind bei Unternehmen beliebt, um Kurspflege zu betreiben. Die Schwergewichte im Dax setzen darauf so stark wie nie zuvor, zeigen Berechnungen. Doch es gibt dabei auch Schattenseiten.
25.03.2026 - 17:11 Uhr
Frankfurt/Main - Nach drei starken Börsenjahren steht der Dax 2026 unter Druck, doch die Schwergewichte der deutschen Wirtschaft stemmen sich gegen den Abwärtstrend. Sie wollen für rekordhohe 54,6 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen und haben entsprechende Programme aufgelegt, zeigen Berechnungen des Handelsblatt Research Institute. Allein dieses Jahr dürften demnach Anteilsscheine für 26 Milliarden Euro vom Markt genommen werden.