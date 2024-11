Firmen in Baden-Württemberg rechnen trotz Krise mit stabilen Geschäften

Der Pessimismus in der deutschen Wirtschaft ist groß, doch kleinere Unternehmen in der Region schlagen sich wacker. Das ist jedenfalls das Ergebnis einer Umfrage.

Hannes Breustedt 19.11.2024 - 15:54 Uhr

Trotz der Konjunkturflaute in Deutschland sieht sich die Mehrheit der kleinen und mittelständischen Unternehmen in Baden-Württemberg gut aufgestellt. Einer Studie im Auftrag der Commerzbank zufolge gehen die meisten Firmen von gesamtwirtschaftlicher Stagnation aus, bewerten ihre eigene Situation jedoch als überwiegend stabil und positiv. Drei Viertel erwarten in den kommenden sechs bis zwölf Monaten eine gleichbleibende oder eine bessere Auftragslage.