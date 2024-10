Wirtschaftsstandort Deutschland verliert weltweit an Ansehen

red/AFP 15.10.2024 - 12:58 Uhr

Der Wirtschaftsstandort Deutschland hat einer Studie zufolge in den vergangenen fünf Jahren weltweit an Ansehen verloren. Wie die am Dienstag veröffentlichte Umfrage der deutschen Außenhandelskammern und der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zeigt, sind 48 Prozent der befragten internationalen Unternehmen der Meinung, dass sich das Image Deutschlands „verschlechtert“ (35 Prozent) oder „stark verschlechtert“ (13 Prozent) habe. Besonders kritisch waren demnach Unternehmen aus der Eurozone und aus China.