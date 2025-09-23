Im vergangenen Immobilienboom war der Wohnungsmarkt in den beiden Metropolen heiß gelaufen. Nun hat er sich abgekühlt. Die Atempause für Mieter und Käufer dürfte aber nicht lange anhalten.
Frankfurt/Main - Die Immobilienmärkte in Frankfurt und München haben sich nach Einschätzung der Schweizer Großbank UBS deutlich abgekühlt. Seit ihren Höchstständen im vergangenen Immobilienboom seien die Kaufpreise dort inflationsbereinigt um rund 20 Prozent gefallen. Daher gebe es in beiden Städten kein akutes Risiko mehr für eine Immobilienblase, schreibt die UBS in ihrem "Global Real Estate Bubble Index".