Trotz wachsender Belastung für den Staat sind die Sozialausgaben im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung seit Jahren stabil – das zeigt eine neue Studie der Hans-Böckler-Stiftung.
08.10.2025 - 12:00 Uhr
Die Sozialausgaben in Deutschland sind in den vergangenen Jahren einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung zufolge im Vergleich mit der wirtschaftlichen Entwicklung nicht gestiegen. „Gemessen an der gesamtwirtschaftlich relevanten Größe, der Wirtschaftsleistung, sind die Ausgaben in zentralen Bereichen wie Grundsicherung, Rente und Arbeitslosenversicherung sogar unverändert beziehungsweise niedriger als vor 15 oder vor 20 Jahren“, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Studie der gewerkschaftsnahen Stiftung.