Schlecht gesicherte Onlinekonten und fahrlässige Update-Einstellungen: Die Deutschen schützen ihre Accounts immer schlechter vor Onlinebetrügern.

Jörg Breithut 24.06.2025 - 14:19 Uhr

Bürgerinnen und Bürger in Deutschland scheren sich immer weniger um Angriffe aus dem Internet. Das geht aus einer Studie des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hervor. Trotz „anhaltend hoher Bedrohungslage“ verwendeten die Menschen immer weniger Maßnahmen, um sich vor Gefahren aus dem Netz zu schützen, heißt es im so genannten Cybersicherheitsmonitor 2025.