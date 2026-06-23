Alkohol, Kaffee, Rasierklingen: In deutschen Geschäften wird viel geklaut. Laut einer Untersuchung sind die Schäden durch Diebstahl erneut gestiegen – zum vierten Mal in Folge.
23.06.2026 - 04:00 Uhr
Köln - Die Schäden durch Diebstahl im deutschen Einzelhandel haben 2025 einen Höchststand erreicht. Laut einer Studie des Handelsforschungsinstituts EHI wurden Waren im Wert von mehr als 4,3 Milliarden Euro gestohlen - ein Plus von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Schadenssumme steigt das vierte Mal in Folge.