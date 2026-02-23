Eine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München hat unter anderem das Partnerwahlverhalten untersucht. Die Ergebnisse zeigen, worauf es für Männer ankommt.
23.02.2026 - 12:38 Uhr
Was suchen Männer bei Frauen wirklich: gemeinsame Hobbys, Werte oder äußere Attraktivität? Eine Untersuchung der LMU (Ludwig-Maximilians-Universität München) aus den Jahren 2006/2007 liefert darauf eine Antwort. Einen großen Unterschied macht es dabei, ob der Mann auf der Suche nach einer längerfristigen Beziehung oder kurzfristigeren sexuellen Kontakten ist.