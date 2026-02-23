Eine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München hat unter anderem das Partnerwahlverhalten untersucht. Die Ergebnisse zeigen, worauf es für Männer ankommt.

Was suchen Männer bei Frauen wirklich: gemeinsame Hobbys, Werte oder äußere Attraktivität? Eine Untersuchung der LMU (Ludwig-Maximilians-Universität München) aus den Jahren 2006/2007 liefert darauf eine Antwort. Einen großen Unterschied macht es dabei, ob der Mann auf der Suche nach einer längerfristigen Beziehung oder kurzfristigeren sexuellen Kontakten ist.

Längerfristige Beziehung In stabilen, auf Dauer angelegten Beziehungen zählt für Männer laut der Studie primär eines: Verlässlichkeit. Fast alle Befragten (96,9 Prozent) gaben an, dass diese Eigenschaft für sie unverzichtbar ist. An zweiter und dritter Stelle folgen gemeinsame Werte und Einstellungen (86,5 %) sowie das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit (84,8 %).

Auch Kinderliebe (72,5 %) und gemeinsame Interessen oder Hobbys (63,9 %) spielen eine große Rolle. Leidenschaft (69,2 %) ist zwar wichtig, steht aber deutlich hinter den Faktoren, die eine verlässliche Bindung versprechen. Attraktivität wird von 63,9 Prozent der Männer als wichtig bezeichnet. Sie ist also keineswegs nebensächlich, aber auch nicht ausschlaggebend. Deutlich weniger Gewicht hat der soziale Status der Partnerin (14,4 %). Die Angaben auf einen Blick, wobei die Anteilswerte aus den Kategorien „eher wichtig“ und „sehr wichtig“ zusammengenommen wurden:

Verlässlichkeit: 96,9 %

Gemeinsame Werte / Einstellungen: 86,5 %

Sicherheit und Geborgenheit: 84,8 %

Kinderliebe der Partnerin: 72,5 %

Leidenschaft: 69,2 %

Gemeinsame Interessen / Hobbys: 63,9 %

Attraktive Partnerin: 63,9 %

Hoher Status der Partnerin: 14,4 %

Kurzfristige Beziehungen

Anders sieht es aus, wenn es um kurzfristige oder rein sexuelle Beziehungen geht. Hier rücken nach den Ergebnissen der Untersuchung emotionale Sicherheit und Werte vergleichsweise in den Hintergrund. Stattdessen zählt das, was auf den ersten Blick wirkt. 87,3 Prozent der Männer gaben an, dass attraktives Aussehen für sie die wichtigste Eigenschaft in einer solchen Situation ist. Danach folgen gepflegte Umgangsformen (69,6 %) und Einfühlungsvermögen (61,8 %). Sportliches Aussehen (48,5 %) und modische Kleidung (32,5 %) werden von vielen Männern geschätzt, während ähnliche Interessen (26,9 %) oder gar beruflicher Erfolg (9,0 %) kaum eine Rolle spielen. Auch bei diesen Prozentangaben wurden die Anteilswerte aus den Kategorien „eher wichtig“ und „sehr wichtig“ zusammengenommen. Die Ergebnisse auf einen Blick:

Attraktives Aussehen: 87,3 %

Gepflegte Umgangsformen: 69,6 %

Einfühlungsvermögen: 61,8 %

Sportliches Aussehen: 48,5 %

Modische Kleidung: 32,5 %

Ähnliche Interessen: 26,9 %

Beruflich erfolgreich: 9,0 %

Vorgehen der Studie

Die Ergebnisse stammen aus einer Partnerstudie der Ludwig-Maximilians-Universität München, die im Wintersemester 2006/2007 am Institut für Soziologie durchgeführt wurde. Grundlage war ein zwölfseitiger, weitgehend standardisierter Fragebogen, der im Rahmen eines Random-Route-Verfahrens an 2.500 zufällig ausgewählte Münchner Haushalte verteilt wurde. Um eine möglichst zufällige Auswahl auf Personenebene zu gewährleisten, sollte jeweils die Person über 18 Jahre den Fragebogen ausfüllen, die zuletzt Geburtstag hatte.

Ziel der anonymen Befragung ohne Adressangaben war es, ehrliche Angaben auch zu sensiblen Themen wie Sexualverhalten zu ermöglichen. Trotz der dadurch fehlenden Möglichkeit zur Nachbefragung erreichten die Forschenden einen Rücklauf von 440 auswertbaren Fragebögen, was einer Rücklaufquote von 17,6 Prozent entspricht.

Unter den Teilnehmenden waren 63,5 Prozent Frauen und 36,5 Prozent Männer, der Durchschnitt lag bei 45,3 Jahren. Nur acht Personen gaben an, in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung zu leben, weshalb sich die Auswertungen auf heterosexuelle Partnerschaften konzentrierten.