Eine neue Studie zeigt: Einsamkeit betrifft Menschen in Baden-Württemberg quer durch alle Altersgruppen – besonders jene mit geringem Einkommen oder wenig sozialen Kontakten.
03.11.2025 - 12:56 Uhr
Mehr als jeder dritte Mensch in Baden-Württemberg fühlt sich einer Studie zufolge einsam - mal stärker und mal weniger ausgeprägt. Betroffen sind Menschen aus allen Altersgruppen, Lebenssituationen und Regionen, wie eine landesweite Befragung der Bertelsmann Stiftung zeigt. Demnach hängen Erfahrungen mit Einsamkeit weniger damit zusammen, wo man lebt, sondern vor allem mit den sozialen Kontakten, dem Einkommen und der eigenen Gesundheit.