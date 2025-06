Eine neue Studie zeigt, dass die Ausgaben für Forschung und Entwicklung großer Konzerne weltweit weniger stark wachsen als in den Vorjahren.

AFP 18.06.2025 - 11:32 Uhr

Die 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt mit den höchsten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) haben ihre Investitionen in dem Bereich im vergangenen Jahr zwar gesteigert - aber nicht mehr so stark wie im Vorjahr. 2024 seien die Ausgaben der Konzerne für F&E um sechs Prozent gestiegen, 2023 waren es noch elf Prozent, wie das Beratungsunternehmen EY am Mittwoch mitteilte.