In großen Teilen Deutschlands wird laut einer Studie zu viel Grundwasser entnommen, der Wasserspiegel sinkt dadurch ab. Die Folgen betreffen Umwelt und Mensch.

KNA 16.06.2025 - 13:10 Uhr

Gut der Hälfte der Städte und Landkreise in Deutschland droht laut einer aktuellen Studie Wasserknappheit. In 201 von 401 werde aktuell mehr Grundwasser entnommen, als sich natürlich nachbilden kann, heißt es in einer am Montag veröffentlichten Erhebung des Instituts für sozial-ökologische Forschung im Auftrag des BUND.