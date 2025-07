In diesem Jahr war es in Europa ungewöhnlich früh extrem heiß. Laut einer Studie hat der menschengemachte Klimawandel die jüngste Hitzewelle verstärkt.

red/afp 09.07.2025 - 06:42 Uhr

Die jüngste Hitzewelle in Westeuropa ist laut einer Studie wegen des menschengemachten Klimawandels um bis zu vier Grad heißer ausgefallen. Dieser zusätzliche Temperaturanstieg habe auch die Zahl der Hitzetoten erheblich ansteigen lassen, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Imperial College London. Für die 30 Millionen Bewohner der untersuchten Städte habe sich zudem das Gesundheitsrisiko vergrößert.