Eine Affäre? Für viele ein klarer Schlussstrich. Doch nicht nur Fremdgehen bringt Beziehungen zu Fall. Eine Umfrage zeigt, welche Verhaltensweisen besonders häufig zur Trennung führen.
25.02.2026 - 15:11 Uhr
Untreue, Lügen, fehlende Nähe – vieles kann eine Partnerschaft belasten. Doch was bringt Menschen tatsächlich dazu, eine Beziehung zu beenden? Eine bevölkerungsrepräsentative Online-Umfrage unter mehr als 1.000 Erwachsenen in Deutschland zeigt, welche Verhaltensweisen besonders oft als Trennungsgrund genannt werden – und wo sich Frauen und Männer deutlich unterscheiden.