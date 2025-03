Im September 2022 konnten zufällig ausgewählte Menschen aus Ludwigsburg an der Studie „Lebenszufriedenheit in deutschen Städten“ des Verbandes deutscher Städtestatistik teilnehmen. An der bereits seit 2006 regelmäßig stattfindenden Umfrage beteiligte sich Ludwigsburg zum ersten Mal. Die Ergebnisse sind jetzt veröffentlicht und lassen Vergleiche mit den anderen 15 teilnehmenden Städten zu.

Mit kulturellen Einrichtungen sind viele Befragte zufrieden

Gefragt wurde nach der Zufriedenheit mit dem Leben und den Angeboten in der Stadt und zu Aspekten der Lebensqualität wie dem öffentlichen Nahverkehr. Ein Ergebnis: Die Zufriedenheit der Menschen in Ludwigsburg mit ihrer Stadt ist überdurchschnittlich hoch. Besonders mit den öffentlichen Flächen, Sportanlagen, kulturellen Einrichtungen und dem Einzelhandelsangebot waren vergleichsweise viele Befragte zufrieden. Auch der öffentliche Nahverkehr wurde hinsichtlich Erreichbarkeit, Bezahlbarkeit und Taktung besonders positiv bewertet. Allein bei der Zuverlässigkeit konnte er nicht punkten. Bei der Luftqualität schnitt Ludwigsburg verglichen mit den anderen Städten schlecht ab, auch die Lage am Wohnungsmarkt wurde im Vergleich negativ bewertet.

Wichtigste Themen: Sicherheit und Wohnungswesen

Ihre persönliche Situation bewerteten die Befragten in Ludwigsburg meist als gut – finanziell ging es ihnen im Vergleich aller Städte sogar am besten. Trotz der hohen Zufriedenheit mit dem eigenen Leben und der Stadt glaubten nur 20 Prozent, dass es in den nächsten fünf Jahren noch angenehmer sein wird, in Ludwigsburg zu leben. Die wichtigsten Themen der Stadt waren für die Befragten Sicherheit und Wohnungswesen.

Gut schneidet auch das kulturelle Programm ab, hier im Scala. Foto: Scala Ludwigsburg/Scala Ludwigsburg

Dieses Jahr sollen diese Fragestellungen dann mit der zweiten großen Ludwigsburger Bürgerumfrage noch tiefer gehend untersucht werden. Darin können beispielsweise die Ursachen für die positiven oder negativen Bewertungen ergründet, Unterschiede zwischen den Stadtteilen aufgedeckt und ortsspezifische Gegebenheiten beleuchtet werden.