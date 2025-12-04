Die Politik kann lenkende Instrumente einsetzen, um Erkrankungen durch Zigaretten oder ungesunde Ernährung zu vermeiden - über Verbote oder den Preis. Wie steht es um solche Vorbeugung in Deutschland?

dpa 04.12.2025 - 11:43 Uhr

Berlin - In Deutschland gibt es laut einer Auswertung weniger staatliche Vorgaben gegen Gesundheitsschäden durch Rauchen, Alkohol oder stark gesüßte Lebensmittel als in anderen europäischen Ländern. In Großbritannien, Irland und im skandinavischen Raum sei die Präventionspolitik stärker an Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zum Eindämmen von Erkrankungen ausgerichtet, teilten die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) und das Deutsche Krebsforschungszentrum nach einer eigenen Analyse mit.