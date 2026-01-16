Studie zu Verschwörungstheorien Nicht nur das Netz ist schuld: Was hinter Verschwörungstheorien steckt
Der Tübinger Professor Michael Butter klärt, warum Fakten gegen Verschwörungstheorien nicht helfen – und was soziale Medien damit zu tun haben.
Der Tübinger Professor Michael Butter klärt, warum Fakten gegen Verschwörungstheorien nicht helfen – und was soziale Medien damit zu tun haben.
Der Mythos vom „großen Bevölkerungsaustausch durch Migration“, Corona als eine Erfindung von Eliten, der Glaube an eine „BRD GmbH“ – große weltpolitische Krisen und Ereignisse ziehen schon seit jeher eine Flut an Verschwörungstheorien nach sich.
Der berühmte Gletschermann Ötzi war mit einem krebserregenden Virus infiziert – dem humanen Papillomavirus HPV16. Forscher haben das Erbgut dieses pathogenen Virenstamms jetzt in den Geweben der Eismumie nachgewiesen.
Wollnashörner starben am Ende der letzten Eiszeit vor etwa 14.000 Jahren aus. Aber warum? Im Magen eines Wolfswelpen gefundenes Gewebe gibt Aufschluss darüber. Und es zeigt sich: Sie wurden nicht vom Menschen ausgerottet.