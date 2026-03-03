Trotz Fachkräftemangel halten viele Unternehmen Männer für besser geeignet in Tech-Berufen. Welche Vorurteile Frauen den Weg in die IT erschweren, zeigt eine neue Studie.
03.03.2026 - 11:31 Uhr
Berlin - Obwohl die deutsche Wirtschaft den Fachkräftemangel in den IT-Abteilungen ohne weibliche Talente kaum lösen kann, halten sich veraltete Stereotype in der Branche hartnäckig. Eine neue Bitkom-Studie anlässlich des Weltfrauentags zeigt: Noch immer hält fast jedes zweite Unternehmen Männer für schlichtweg besser geeignet für Tech-Berufe.