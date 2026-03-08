Frauen auf Chefposten sind in der Minderheit - aller Quoten und Appelle zum Trotz. Im Mittelstand geht es etwas aufwärts, zeigt eine neue Studie. Doch die Kluft zwischen den Geschlechtern ist groß.
08.03.2026 - 05:00 Uhr
Frankfurt/Main - An der Spitze mittelständischer Unternehmen in Deutschland stehen wieder mehr Frauen. Von den rund 3,87 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen wurden 2025 rund 16 Prozent von einer Frau geführt. Das zeigt eine Sonderauswertung des repräsentativen Mittelstandspanels der Förderbank KfW. Ein Jahr zuvor hatte die Quote noch mit 14,3 Prozent auf dem tiefsten Stand seit Beginn der Erhebung 2003 gelegen.