Studio in Ehningen Wo IBM-Kunden Ferrari fahren dürfen
Beim exklusiven Einblick in ihr Innovation Studio verrät die IBM, wie sie mit ihren Kunden an neuen Ideen tüftelt – inklusive Formel-1-Feeling.
Beim exklusiven Einblick in ihr Innovation Studio verrät die IBM, wie sie mit ihren Kunden an neuen Ideen tüftelt – inklusive Formel-1-Feeling.
„Auf ihrer ersten Runde landen die meisten im Kiesbett“, sagt Jan Fode, Marketing-Direktor der IBM Deutschland. Gemeint ist aber nur das virtuelle Kiesbett, in das ein Unbedarfter den Ferrari-Boliden am Rennsimulator gerne mal steuert. Der Simulator steht im nagelneuen IBM Innovation Studio in Ehningen und ist das prominente Aushängeschild für Kooperation mit der italienischen PS-Schmiede in Rot. Das Studio geht am 21. Mai an die Startlinie, zuvor gab der IT-Konzern Einblicke und schon mal einen Vorgeschmack, was er sich von den rund 2000 Quadratmetern erhofft.