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Studio in Ehningen Wo IBM-Kunden Ferrari fahren dürfen

Studio in Ehningen: Wo IBM-Kunden Ferrari fahren dürfen
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IBM Innovation Studio: Leiter Oliver Seifried (l.) mit Marketing-Direktor Jan Fode und Marketing-Expertin Lea Köninger am Kicker Foto: Stefanie Schlecht

Beim exklusiven Einblick in ihr Innovation Studio verrät die IBM, wie sie mit ihren Kunden an neuen Ideen tüftelt – inklusive Formel-1-Feeling.

Böblingen: Jan-Philipp Schlecht (jps)

„Auf ihrer ersten Runde landen die meisten im Kiesbett“, sagt Jan Fode, Marketing-Direktor der IBM Deutschland. Gemeint ist aber nur das virtuelle Kiesbett, in das ein Unbedarfter den Ferrari-Boliden am Rennsimulator gerne mal steuert. Der Simulator steht im nagelneuen IBM Innovation Studio in Ehningen und ist das prominente Aushängeschild für Kooperation mit der italienischen PS-Schmiede in Rot. Das Studio geht am 21. Mai an die Startlinie, zuvor gab der IT-Konzern Einblicke und schon mal einen Vorgeschmack, was er sich von den rund 2000 Quadratmetern erhofft.

 

Die luftigen Räume mit ihrem hellgrauen Teppichboden verströmen New-Work-Atmosphäre, die sich die IBM seit Jahrzehnten auf die Fahne schreibt: Stehtische samt Business Hocker, bodentiefe Glasfronten, Blick ins Grüne. Vor Ort ist zwischen den Zeilen das Aufatmen darüber zu hören, dass man sich nun endlich in dem schicken Tech Campus präsentieren kann. 2024 musste die gesamte Ehninger Belegschaft aus dem Altbau an der IBM Allee 1 Hals über Kopf in das Böblinger Labor umziehen, das eigentlich längst hätte abgerissen sein sollen.

Immobilien-Malaise soll vergessen sein

Grund für die Immobilien-Malaise ist die Sanktionierung des Altbau-Inhabers Ajmal Rahmani durch die US-Behörden. In Ehningen will und kann man diese unschöne Episode nun hinter sich lassen und schaut lieber nach vorn. Und das gemeinsam mit den Kunden, wie Oliver Seifried betont. „Wir sind ein Marktplatz der Ideen“, sagt er vor der Eröffnung. Anders als ein reiner Showroom biete das Studio ein räumliches Umfeld, in dem Konzepte direkt umgesetzt werden können. „Wir bringen Technologie zum Leben und sind das Bindeglied zwischen Idee und Umsetzung.“

Der Ferrari-Fahrsimulator als Aushängeschild für die Kooperation mit der Scuderia bei einer Motorsport-App Foto: Stefanie Schlecht

Im Innovation Studio setzt der Konzern klar auf kollaboratives Arbeiten mit den Kunden in Präsenz. Diese kollaborativen Formate, die in Ehningen jetzt möglich sind, würden die Entwicklung beschleunigen – für neue oder bestehende Kunden. Das Besondere: Kunden können hier nicht nur Technologien wie Künstliche Intelligenz, Hybrid Cloud, Mainframes oder Quantum Computing erleben, sondern direkt mit Experten an Prototypen arbeiten. „Viele Kunden wollen anfangen, wissen aber nicht genau wie“, sagt Marketing-Expertin Lea Köninger.

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Das Studio ermögliche es, sehr schnell Projektpläne zu entwickeln – ob als Software- oder Hardware-Prototyp. Als Beispiel für erfolgreiche Zusammenarbeit nennt das Team die Kooperation mit Ferrari: Gemeinsam wurde eine App entwickelt, die Datenpunkte aus dem Simulator verarbeitet und ein besonderes Nutzererlebnis schafft. Insgesamt kann das Studio bereits auf 77 Kundenreferenzen aus aller Welt verweisen.

Studio setzt auf Treffen vor Ort

Das Ehninger Studio ist eines von weltweit nur 16 IBM Innovation Studios. Der große Vorteil für Unternehmen aus der Region: Die Technik-Experten sind direkt vor Ort. „Die physische Präsenz ist sehr wichtig und ein großer Vorteil des Innovation Studios“, so Seifried. Je nach Bedarf bringt die IBM Technikexperten, Marketing-Fachleute oder Software-Ingenieure zusammen an einen Tisch – bewusst in physischer Präsenz. Seifried: „Es ist erwiesen, dass die analoge Zusammenarbeit an Ideen und Innovationen vor Ort viel besser funktioniert als nur virtuell.“

Die Hardware sei zwar über Jahrzehnte das Kerngeschäft des IT-Riesen gewesen, sagt Jan Fode. Mittlerweile mache der Konzern aber nur noch rund ein Fünftel seines Umsatzes mit dem, was früher einmal die Quelle großen Reichtums war. „Wobei der Mainframe System Z gerade eine Renaissance erlebt“, sagt Seifried, als der Rundgang zu einem verglasten Modell des aktuellen Großrechners führt. Z stehe für Zero, also englisch für Null: Keine Ausfälle, höchste Zuverlässigkeit.

Die offene und freundliche Atmosphäre soll den Austausch und die Zusammenarbeit in flexiblen Teams erleichtern. Foto: Stefanie Schlecht

Daran habe das Böblinger Labor, das im Herbst nach Ehningen zog, einen nennenswerten Anteil. Die Stabilität sei noch immer das Alleinstellungsmerkmal der IBM-Maschinen, über die zum Beispiel der größte Teil des Zahlungsverkehrs zwischen Banken und ihren Kunden in Deutschland läuft. Im aktuellen Quartalsbericht ist der Umsatz mit dem Mainframe IBM Z tatsächlich um knapp die Hälfte gewachsen, der höchste Sprung seit 20 Jahren.

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Mit Glanz und Glorie eröffnet die IBM ihren neuen Tech Campus in Ehningen. Der Konzern beschwört seine Kompetenz in Sachen Künstliche Intelligenz und Quanten-Computing.

Dennoch machen Software-Lösungen weltweit mittlerweile 45 Prozent des IBM-Jahresumsatzes von zuletzt 65 Milliarden US-Dollar aus, gefolgt von der Beratungssparte (32 Prozent) und eben Infrastruktur beziehungsweise Hardware (rund 20 Prozent) und weiteren Services. Mit dazu beitragen soll auch der Quantencomputer, der nicht weit entfernt auf dem Gelände aufgebaut ist und immer wieder Ministerpräsidenten, Kanzler und solche, die es mal werden wollten, anzieht.

Auch zu der Wundermaschine will die IBM ihren Kunden Zugang ermöglichen, wenngleich die Technologie entgegen aller Verheißungen noch in den Kinderschuhen steckt. Anwender aus der Industrie rechnen nicht vor Ende des Jahrzehnts mit konkreten Anwendungsfällen. Immerhin: Sollte es dazu kommen, geschehen die Quantensprünge in Ehningen – was für die Region ein großer Pluspunkt wäre.

Geschichte der IBM in Deutschland

1910
Gründung der Deutschen Hollerith Maschinen Gesellschaft in Berlin, Lizenznehmerin der American Tabulating Machine Company (später IBM)

1923
Thomas Watson Sr. erwirbt die Mehrheit an der DEHOMAG – engere Integration mit IBM USA.

1949
Die IBM Deutschland GmbH wird in Sindelfingen gegründet.

1953
Eröffnung des Forschungs- und Entwicklungszentrums von IBM in Böblingen, 1971 Umwandlung in Development Laboratory.

2024
IBM eröffnet ihr erstes IBM Quantum Data Center in Europa in Ehningen, Bundeskanzler Olaf Scholz ist dabei anwesend.

2025
IBM eröffnet am 19. November ihren neuen Technology Campus in Ehningen, bis Jahresende räumt der Konzern nach 72 Jahren sein Labor auf dem Rauhen Kapf.

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