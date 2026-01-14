Das Perlen Studio, das seit letztem Sommer in der Stadtmitte zu Hause war, zieht um. Wie es im Stuttgarter Westen weitergeht.

Seit Sommer letzten Jahres konnten sich Fans von DIY-Schmuck, also individuellen Schmuckstücken, die man selbst herstellt, in der Stuttgarter Innenstadt austoben – im Juli eröffnete das Schmuckatelier Perlen Studio in der Kirchstraße gegenüber der Stiftskirche und fand bei kreativen Stuttgarterinnen und Stuttgartern Anklang. Nun steht für das Atelier ein Umzug in den Stuttgarter Westen an.

„Unser erstes Studio in der Kirchstraße war ein toller Ort“, sagt Inhaberin Dorea Mundel, für die das Perlen Studio, neben ihren zwei Lamooi-Keramikstudios im Stuttgarter Westen, das dritte Herzensprojekt ist. „Leider wird das Gebäude nun kernsaniert. Es war von Anfang an klar, dass wir mit dem Studio nur eine begrenzte Zeit dort sein können.“

Mundel ist deshalb froh, in Stuttgart-West eine neue Bleibe gefunden zu haben. Praktisch: Mit dem Umzug wandert auch das Perlen Studio in ihr – sozusagen – natürliches Habitat, denn auch ihre beiden Lamooi-Keramikstudios sind im Westen, ganz in der Nähe, angesiedelt. „An den Lamooi-Studios sehe ich auch, dass es dort ein Klientel für solche Läden gibt und freue mich auf die Kundinnen und Kunden, die uns besuchen werden“, sagt Mundel.

Perlen Studio zieht nach Stuttgart-West

Die neuen Räumlichkeiten in der Schwabstraße 63 sind sichtlich weitläufiger und heller als in der Kirchstraße. „Die Leute haben hier viel mehr Platz, das ist ein großer Vorteil“, freut sich die Inhaberin. ﻿

Im hinteren Bereich des Ladens befindet sich zudem ein weiterer Raum mit Zugang zu einer Terrasse im Hinterhof, die in der warmen Jahreszeit dann auch genutzt werden kann. „Das verleiht dem Ganzen echten Flair“, so die Inhaberin.

Die Räumlichkeiten in der Schwabstraße wurden frisch renoviert. Foto: Scheffel/STZN

Und den neu gewonnenen Platz braucht es auch, denn die Auswahl an Ketten und Armbändern, die man hier selbst gestalten kann, ist groß: Wählen können Kundinnen und Kunden zwischen Armbändern und Ketten mit japanischen Miyuki-Perlen und verschiedene Ketten in Silber oder Gold. Die filigranen, nur zwei Millimeter-großen Miyuki-Perlen gibt es in 57 verschiedenen Farben. „Pimpen kann man die Kette oder das Armband dann mit bunten Charms an unserer Charm-Bar“, erklärt Inhaberin Dorea Mundel.

Ketten und Armbänder mit Charms pimpen

Während Kreative bei Lamooi Tassen, Schalen und Co. aus Keramik selbst bemalen, stehen im Schmuckatelier Perlen und Ketten aller Art im Mittelpunkt. Im Studio warten etwa Glasanhänger, Zuchtperlen, Perlmut, Natursteinperlen, vergoldete und versilberte Anhänger und vieles mehr darauf, in individuelle Ketten und Armbänder verwandelt zu werden. „Jede und jeder kombiniert die Dinge so, wie er oder sie es möchte“, sagt Mundel. Der Fantasie seien dabei keine Grenzen gesetzt.

Pimpen kann man die selbstgestalteten Ketten mit verschiedenen Charms. Foto: Nina Scheffel/STZN

Termine für die Schmuckworkshops können online gebucht werden. Wer nicht selbst basteln, aber einen DIY-Kurs verschenken möchte, kann das auch in Form eines Gutscheins tun.

Der Preis für den Workshop bemisst sich dabei an der Wahl des Schmuckstücks. Armband oder Halskette legen den Grundpreis fest. Für die kleinen Perlen gibt es eine Flatrate. Der Preis für Armbänder liegt bei 22 Euro, der für Halsketten bei etwa 26 Euro. Pro Charm werden zwischen 40 Cent und fünf Euro berechnet. Bei den Ketten bestimmt die Länge den Preis.

Parfum-Workshops und Kooperationen mit Stuttgarter Machern geplant

Für die Zukunft kann sich Dorea Mundel auch Kooperationen mit anderen Stuttgarter Machern, wie etwa dem Café Lumen gleich nebenan, vorstellen. Im Frühjahr will sie zudem Parfüm-Workshops anbieten, bei denen Kundinnen und Kunden mithilfe einer Expertin ihren eigenen Duft kreieren können – genau Termine dafür stehen allerdings noch nicht fest.

Und wann geht’s mit den regulären Workshops los? Ab diesem Donnerstag, 15. Januar um 13 Uhr können Kundinnen und Kunden ihre eigenen Schmuckstücke in der neuen Location in der Schwabstraße kreieren. Zum Start am Donnerstag planen Mundel und ihr Team ab 16 Uhr zudem eine kleine Opening-Party für alle Gäste.

Perlen Studio Schwabstr. 63, Stuttgart-West, Mi-Fr 13-20, Sa 10-18 Uhr+nach Vereinb., weitere Informationen gibt es hier >>>