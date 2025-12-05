 
Stürmer des VfB Stuttgart: „Bei Deniz Undav überrascht mich gar nichts!“
7
Der VfB-Kapitän Atakan Karazor ist von der Treffsicherheit seines Teamkollegen Deniz Undav ebenfalls angetan. Foto: Baumann/Julia Rahn

Ist er nun ein klassischer Mittelstürmer – oder nicht? Auch der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat zu der Diskussion um Deniz Undav eine Meinung.

Sport: Heiko Hinrichsen (hh)

Er ist vor dem Südgipfel gegen den FC Bayern München an diesem Samstag (15.30 Uhr) weiterhin der Mann der Stunde beim VfB Stuttgart: Sieben Bundesligatreffer sind Deniz Undav in den vergangenen fünf Partien gelungen, in Summe kommt der 29-Jährige auf neun Tore in allen drei Wettbewerben. Zuletzt legte er in der Europa League in Deventer auch zwei Treffer auf – und köpfte im Pokal in Bochum zum 2:0-Endstand ein.

 

Dabei konnte Undav aufgrund eines Innenbandrisses im Knie den gesamten September sowie zu Beginn des Oktobers nicht spielen – und dreht jetzt seit Wochen voll auf. „Bei Deniz Undav überrascht mich gar nichts“, sagt der VfB-Trainer Sebastian Hoeneß über seinen Torjäger: „Für uns war es sehr wichtig, dass er so schnell wieder in Topform gekommen ist.“

