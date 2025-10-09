Stürmer des VfB Stuttgart Comeback geglückt: Silas ist wieder eine Option
Nach rund 200 Tagen Verletzungspause feiert Silas im Test gegen Elversberg (2:0) seine Rückkehr ins VfB-Team. Der 27-Jährige will die letzte Chance in Stuttgart nutzen.
Es ist schon eine ganze Weile her, dass man Silas im weißen Trikot mit dem roten Brustring hat spielen sehen. An diesem Donnerstagmittag in der Testpartie gegen die SV Elversberg im Schlienzstadion, die aus organisatorischen Gründen unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, ist es endlich wieder soweit gewesen.