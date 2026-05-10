Deniz Undav bejubelt gegen Leverkusen ein besonderes Tor. Was Kylian Mbappé und ein Basketballer mit seinen Posen zu tun haben? Der Nationalspieler klärt auf.
10.05.2026 - 11:29 Uhr
Sein Rekord-Tor bejubelte Deniz Undav auf ganz spezielle Art und Weise. Nachdem der Nationalstürmer beim 3:1 (2:1)-Sieg des VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen am Samstag den Endstand erzielt hatte, stellte er sich mit erhobenem Zeigefinger vor seine Teamkollegen Ermedin Demirovic und Angelo Stiller – und diese salutierten.